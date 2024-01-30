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Трейлер сериала «Выжившие 2: Пробуждение» — премьера уже 8 февраля

Трейлер сериала «Выжившие 2: Пробуждение» — премьера уже 8 февраля
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Авторы российского постапокалиптического сериала «Выжившие» представили трейлер второго сезона, получившего подзаголовок «Пробуждение».

К актёрскому составу первого сезона (Алексей Филимонов, Дарья Савельева и так далее) присоединятся новые герои, которых сыграют Федор Лавров, Антон Филиппенко, Евгения Крегжде и многие другие.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Напомним, по сюжету «Выживших 2: Пробуждение» мир охватила неизвестная болезнь, из-за которой люди погружаются в сон. В процессе люди учатся будить других от спячки, но те просыпаются совсем иными — «пробуждённые» теряют память и отстраняются от «неспящих».

Второй сезон популярного триллера выйдет уже 8 февраля в онлайн-кинотеатре Okko.

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