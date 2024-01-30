Никита Михалков планирует запустить Евразийский «Оскар» в 2024 году

Российский режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал о статусе учреждения Евразийского «Оскара». Знаменитый постановщик заявил, что вручение премии может состояться уже в этом году — всё будет зависеть от Министерства культуры РФ.

Об этом Никита Михалков рассказал в интервью ТАСС. По его словам, предложение о запуске Евразийского «Оскара» было поддержано президентами России и Китая, а также премьером Михаилом Мишустиным.

Создана комиссия. Это было моё предложение, оно было поддержано Путиным, и товарищем Си, и премьером Мишустиным. Это было спущено в Министерство культуры. От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждём. Идеальный вариант [начать вручение] был бы в этом году, по крайней мере, создать эту академию и начать работу.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил в 2022 году. По задумке в ней примут участие все кинематографические державы Евразии, включая Китай, Индию и Корею.