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«Мечта для фанатов серии»: вышли первые оценки и обзоры Persona 3 Reload

Сегодня в Сети появились первые рецензии на новую видеоигру Persona 3 Reload — ремейк классической ролевой игры 2006 года.

Журналисты высоко оценили новую версию третьей «Персоны»: на Metacritic версии для разных платформ набрали от 85 до 90 баллов, на Opencritic игра получила рейтинг 90.

Фото: Opencritic

Рецензенты называют Persona 3 Reload на редкость удачным ремейком. Обозреватель TheSixthAxis, например, считает это отличным подарком сообществу франшизы.

Persona 3 Reload — это мечта для фанатов Persona. Это гораздо больше, чем обычное улучшение графики, это лучшее из возможных изданий игры.

Журналист GamingTrend даже называет игру лучшей Persona прямо сейчас.

Это лучшая игра серии Persona на сегодняшний день. Она переосмысливает любимчика фанатов, делая его как можно лучше, если оригинал где-то был неидеален. Есть несколько вещей, которые можно было бы переделать, и в этом отношении игра слишком верна оригиналу. Тем не менее общий опыт превосходен.

Обзорщики хвалят игру за преимущества оригинала: ролевую систему, механики и сюжет, в то же время выделяя обновлённую графику. Вот мнение от итальянского подразделения IGN:

Можно с уверенностью сказать, что JRPG 2000-х, определившая весь жанр, вернулась в лучшей форме, чем когда-либо.

Persona 3 Reload выходит 2 февраля на ПК и консолях. Это будет первая номерная часть серии, получившая перевод на русский язык.