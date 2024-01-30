Genshin Impact заработала свыше $ 5 млрд только на смартфонах — это рекорд

Игроки в мобильной версии Genshin Impact с релиза потратили на покупки более $ 5 млрд. На это указывают данные аналитического агентства data.ai.

Фэнтезийной RPG от китайской HoYoverse удалось достичь этой отметки всего за 40 месяцев — это рекордный показатель. Ранее для этого требовалось как минимум четыре года, предыдущее достижение ($ 5 млн за 51 месяц) принадлежало Clash of Clans.

Фото: data.ai

При этом стоит отметить, что речь идёт только о покупках на Android и iOS. При этом большой процент играет в Genshin Impact с ПК или консолей PlayStation.

С июня 2023 года разработчики Genshin Impact вернули возможность донатить в игру напрямую пользователям из России: среди вариантов пополнения появились карты системы «Мир».