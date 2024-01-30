Вышел трейлер фильма «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с Генри Кавиллом

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый трейлер своего следующего блокбастера — Министерство неджентльменских дел». Шпионский фильм Гая Ричи («Джентльмены») выйдет в кинотеатрах по всему миру 19 апреля. До России лента также доберётся официально: прокатчиком выступит «Вольга», дата релиза станет известна чуть позже.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Действие фильма развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Съёмки ленты проходили весной 2023 года в Турции.

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