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Из ремейка «Ведьмака» планируют убрать отдельные части оригинальной игры

Из ремейка «Ведьмака» планируют убрать отдельные части оригинальной игры
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Разработчики ремейка The Witcher из студии Rebel Wolves, анонсированного в октябре 2022 года, рассказали об процессе адаптации классической игры к современным требованиям.

Среди прочего авторы хотят избавиться от откровенно неудачных частей «Ведьмака», включая известный раздел с болотом во второй части игры, по короткому нужно было постоянно перемещаться туда-сюда.

Некоторые «спорные» элементы постараются переделать. Пересмотру также подвергнутся элементы рукопашного боя и по плану должны напоминать систему из The Witcher 3.

Несмотря на это, в студии уверяют, что все ключевые элементы оригинала останутся неизменными. «Ведьмака» планируют осовременить так, чтобы он приносил удовольствие, не теряя идеи изначальной игры 2007 года.

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