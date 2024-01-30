В России масштабный сбой интернета и работы сайтов — не открываются даже «Яндекс» и VK

Российские пользователи Сети «Интернет» столкнулись с массовыми проблемами при попытке зайти на многие отечественные порталы. Это связано с глобальным сбоем в доменной зоне RU.

Больше всего жалуются на потерю доступа к популярным российским сайтам: среди них сайты системы «Яндекс», социальная сеть «ВКонтакте», «Сбер», «Госуслуги» и другие.

При этом у части пользователей всё функционирует нормально, а у других не открываются и зарубежные сервисы (YouTube, Steam и так далее). Вероятно, всё зависит от оператора — наибольшие проблемы у «Билайна», МТС и «Ростелекома».

Неделю назад российские пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе YouTube. Тогда проблема с загрузкой сайта решилась за несколько часов.