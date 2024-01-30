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Почему не работает интернет и не открываются сайты — реакция компании на массовый сбой в России

Координационный центр доменов RU работает над решением проблемы с массовым сбоем в Сети
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Директор Координационного центра доменов Андрей Воробьёв в коротком разговоре с изданием «Фонтанка» прокомментировал массовый сбой в работе российских сайтов и Сети «Интернет».

Руководитель центра отметил, что центр работает над исправлением ситуации.

Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить.

Чуть позже Центр выпустил официальное заявление по ситуации. Отмечается, что проблема уже решена — сейчас продолжается восстановление привычной работы.

Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы.

Ранее представители мобильных операторов «Мегафон» и «Билайн» заявили, что их сети работают в штатном режиме, поэтому они не имеют отношения к проблемам с работой интернета.

Вечером 30 января произошёл массовый сбой в работе российских порталов и сервисов. Пользователи жалуются, что не могут открыть «Яндекс», «ВКонтакте» и другие сервисы.

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