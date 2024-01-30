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В Минцифры рассказали, когда начнёт работать интернет и сайты в домене RU после массового сбоя

Доступ к интернету в России восстановят в ближайшее время — Минцифры
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Минцифры выпустило официальное заявление после массового сбоя, в результате которого многие пользователи интернета из России испытывали проблемы с доступом к Сети.

По данным ведомства, ситуация была вызвана технической проблемой с глобальной инфраструктурой DNSSEC — это набор расширений DNS-протокола для целостности данных.

Над её устранением работают специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX, совсем скоро интернет вернётся в полном объёме.

В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имён проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации.

Вечером 30 января произошёл массовый сбой в работе российских порталов и сервисов. Пользователи жалуются, что не могут открыть «Яндекс», «ВКонтакте» и другие сервисы.

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