Для Starfield вышел большой патч с новым освещением и улучшенной графикой

Компания Bethesda выпустила новый патч для Starfield под версией 1.9.51.0. Спустя 12 дней тестирования обновление доступно для всех владельцев космической ролевой игры.

Апдейт стал крупнейшим обновлением с релиза проекта — он в первую очередь улучшает графику в игре. Так, разработчики улучшили освещение в 73 локациях, исправили ошибку с геометрией на многих уровнях, устранили проблемы с появлением размытых границ объектов, а также переработали лица, сделав их более реалистичными.

Кроме того, с патчем в Starfield улучшили геометрию солнечного диска, устранили множество ошибок в квестах, повысили общую стабильность игры и исправили различные артефакты во время использования технологий FSR 2 и DLSS. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.