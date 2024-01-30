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Для Starfield вышел большой патч с новым освещением и улучшенной графикой

Для Starfield вышел большой патч с новым освещением и улучшенной графикой
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Компания Bethesda выпустила новый патч для Starfield под версией 1.9.51.0. Спустя 12 дней тестирования обновление доступно для всех владельцев космической ролевой игры.

Апдейт стал крупнейшим обновлением с релиза проекта — он в первую очередь улучшает графику в игре. Так, разработчики улучшили освещение в 73 локациях, исправили ошибку с геометрией на многих уровнях, устранили проблемы с появлением размытых границ объектов, а также переработали лица, сделав их более реалистичными.

Кроме того, с патчем в Starfield улучшили геометрию солнечного диска, устранили множество ошибок в квестах, повысили общую стабильность игры и исправили различные артефакты во время использования технологий FSR 2 и DLSS. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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