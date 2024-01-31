В Minecraft добавили Годзиллу

Mojang опубликовала трейлер в честь выхода дополнения про Годзиллу в Minecraft. В ролике можно увидеть культового монстра, Кинг-Конга и много чего другого.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mojang.

С выходом DLC в песочнице появились свежие геймплейные режимы. Игрокам предлагается спасать города от разрушения, строить баррикады или же просто наблюдать за битвами титанов.

Ещё дополнение позволяет собирать коллекционки, наполняя виртуальный музей, и даёт возможность увидеть воссозданные сцены из некоторых фильмов. Особенно сильно это оценят фанаты! В дополнение можно поиграть как вместе с другом, так и в одиночку. DLC доступно только для версии на Minecraft Bedrock.