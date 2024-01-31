Все будущие фильмы Кристофера Нолана будут масштабными

Недавно режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью порассуждал о том, что у него, как у постановщика, есть очень большие ресурсы для работы, которых может не быть у других. Нолан очень ценит эту возможность.

По его словам, все дальнейшие фильмы тоже будут масштабными, поскольку сбавлять обороты режиссёр «Тёмного рыцаря», «Довода» и «Оппенгеймера» явно не хочет.

Я знаю, насколько редко выпадает возможность использовать все предлагаемые ресурсы. В мире очень много кинематографистов, которые бы отдали всё, что угодно, чтобы получить ресурсы, которыми я владею. Из-за этого я понимаю, что обязан использовать их наиболее интересным и продуктивным способом.

Последний выпущенный Ноланом фильм, «Оппенгеймер», поборется за 13 номинация в «Оскаре».