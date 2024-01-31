Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все будущие фильмы Кристофера Нолана будут масштабными

Все будущие фильмы Кристофера Нолана будут масштабными
Комментарии

Недавно режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью порассуждал о том, что у него, как у постановщика, есть очень большие ресурсы для работы, которых может не быть у других. Нолан очень ценит эту возможность.

По его словам, все дальнейшие фильмы тоже будут масштабными, поскольку сбавлять обороты режиссёр «Тёмного рыцаря», «Довода» и «Оппенгеймера» явно не хочет.

Я знаю, насколько редко выпадает возможность использовать все предлагаемые ресурсы. В мире очень много кинематографистов, которые бы отдали всё, что угодно, чтобы получить ресурсы, которыми я владею. Из-за этого я понимаю, что обязан использовать их наиболее интересным и продуктивным способом.

Последний выпущенный Ноланом фильм, «Оппенгеймер», поборется за 13 номинация в «Оскаре».

Материалы по теме
«Общество снега» — жутко реалистичное кино о крушении самолёта с регбийной командой
«Общество снега» — жутко реалистичное кино о крушении самолёта с регбийной командой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android