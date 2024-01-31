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Apple Vision Pro начнут продавать в России в марте

Apple Vision Pro начнут продавать в России в марте
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Представители российского рынка рассказали газете «Известия», что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в России в марте. Точную дату пока не называют.

По словам руководителей ритейла и других сетей, ориентировочная стоимость устройства составляет 450-500 тыс. рублей. Также важно отметить, что поддержки русского языка в Vision Pro не будет.

Если говорить про поставки новинки Apple, то Vision Pro может появиться на российском рынке в марте по ориентировочной цене 450–500 тыс. рублей. Однако надо понимать, что эти устройства выпускаются без поддержки русского языка, что ограничивает возможности гаджета в России.

Новый гаджет появится на полках у МТС, в Re: Store и магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

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