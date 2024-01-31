Джека Блэка смутили первые плохие оценки мультфильма «Братья Супер Марио»

Джек Блэк в недавнем интервью изданию Total Film рассказал, что его немного смутили самые первые оценки, которые получил мультфильм «Братья Супер Марио». Они, на удивление, оказались негативными.

Актёр и комик был уверен, что после показов все будут в восторге от картины, но приятные впечатления от проекта разделили не все критики.

Они показали мне мультфильм за месяц до выхода. Я подумал: «Это успех». Я смеялся и на протяжении всей картины. А потом мультфильм вышел и получил ужасные отзывы. Я спросил: «А что вы вообще смотрели?». К счастью, мир не послушал Rotten Tomatoes, потому что получился один из самых больших хитов в истории.

Также Блэк отметил, что не может дождаться начала работы над фильмом по Minecraft, в котором он озвучит главного героя Стива.