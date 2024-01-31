Звезда фильма «Нет» Кеке Палмер сыграет с Киану Ривзом в новом фильме Lionsgate

По информации издания Variety, актриса Кеке Палмер, известная по «Стриптизёршам», «Нет» и «Королеве крика», сыграет в ленте Good Fortune. Она присоединилась к Киану Ривзу и Сету Рогену.

Напомним, ленту снимет Азиз Ансари, известный по сериалу «Парки и зоны отдыха». Для него это будет дебют. Ранее Ансари пытался снять комедийную драму для компании Searchlight. Но производство было приостановлено в 2022 году из-за жалоб на неподобающее поведение актёра Билла Мюррея на съёмочной площадке.

Сюжет Good Fortune не раскрывается. Кого именно сыграют названные актёры, тоже неизвестно. Производством ленты занимается студия Lionsgate, а съёмки картины в настоящий момент идут в Лос-Анджелесе.

Даты выхода у фильма пока нет.