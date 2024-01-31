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Авторы сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» работают над сценарием второго сезона

Авторы сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» работают над сценарием второго сезона
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Создатели сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» в интервью изданию Variety рассказали о том, что работа над вторым сезоном шоу уже идёт, хотя новостей о продлении ещё не было. Судя по всему, это лишь вопрос времени.

При этом подробностей второго сезона не раскрыли. Ещё создатели проекта подчеркнули, что останутся верны оригинальным романам и будут следовать им, чтобы самим не «изобретать велосипед».

Я думаю, мы останемся верны книгам. Я не думаю, что нам нужно изобретать что-то.

Сюжет нового сериала основан на романах писателя Рика Риордана. Он рассказывает о 12-летнем полубоге по имени Перси Джексон, приключения которого начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа.

В первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» вошло восемь эпизодов.

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