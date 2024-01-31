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«Это невероятно»: Кристофер Нолан — о сериале «Проклятие» с Эммой Стоун

«Это невероятно»: Кристофер Нолан — о сериале «Проклятие» с Эммой Стоун
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Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью поговорил про сериал «Проклятие» с Эммой Стоун в главной роли. По словам постановщика, это «невероятное шоу».

Нолан подчеркнул, что аналогов этому сериалу нет, настолько сильно он ему понравился. Режиссёр оценил как сюжет, так и актёрский состав, в котором, помимо Эммы Стоун, числятся Нейтан Филдер и Бенни Сафди.

Поздравляю с невероятным шоу, которое не похоже ни на что, что я когда-либо видел по телевидению раньше. В последнее время есть так мало уникальных проектов. Сразу вспоминаются «Твин Пикс», «Заключённый» или «Поющий детектив».

Шоу «Проклятие» рассказывает о паре телеведущих, которые пытаются запустить новое шоу «Филантропия» о создании «зелёных» домов. Несмотря на успех проекта, молодожёны не могут завести ребёнка, а вскоре начинают думать, что их прокляли.

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