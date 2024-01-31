Звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд до сих пор не знает, чем бы закончился сериал

В ноябре 2022 года HBO неожиданно закрыл сериал «Мир Дикого Запада» прямо после выхода четвёртого сезона. Холдинг не просто отменил продолжение шоу, но и убрал его из библиотеки HBO Max, чем вызвал недовольство у многих фанатов.

Спустя чуть больше года назад исполнительница главной роли Эван Рэйчел Вуд призналась, что до сих пор не знает, чем бы закончился сериал, если бы его не отменили. Она несколько раз спрашивала у шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой, в какую сторону всё идёт, однако они делились с ней лишь информацией о грядущем сезоне, отмечая, что уже знают концовку всего проекта.

Создатели шоу не рассказывали нам, в какую сторону двинется сериал. Нам просто всегда говорили: «Мы знаем, чем закончится «Мир Дикого Запада», когда мы задавали вопросы. Мы развивали наших героев в течение десяти лет, но так и не узнали, чем всё закончится. Мне кажется, это ужасно как по отношению к актёрам, так и к аудитории.

Рэйчел Вуд заявила, что уже после закрытия сериала вновь спросила у создателей, чем бы закончился сериал. Однако Нолан и Джой всё равно не дали ей прямого ответа, что до сих пор «не даёт ей спать по ночам».

После того как сериал закрыли, я спросила у создателей: «Можете ли вы сказать, чем бы всё закончилось?» И они мне ничего не ответили. Я думаю, потому что, может быть, как-нибудь, когда-нибудь, в какой-то итерации мы всё же доделаем «Мир Дикого Запада», но я в этом не уверена. Это часто не даёт мне спать по ночам.

«Мир Дикого Запада» рассказывает про парк развлечений будущего, где андроиды выполняют любые желания посетителей. Роботам стирают память, но потом выясняется, что воспоминания теряют далеко не все…