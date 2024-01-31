Неузнаваемый Леонардо Ди Каприо — на кадрах со съёмок нового фильма от автора «Нефти»

В январе стартовали съёмки нового фильма Пола Томаса Андерсона — режиссёра «Нефти» и «Призрачной нефти». Производство идёт в Северной Калифорнии, а главную роль в картине исполняет оскароносный Леонардо Ди Каприо.

Издание Daily Mail опубликовало первые фотографии со съёмок безымянного фильма. На них можно увидеть самого Ди Каприо в непривычном для себя образе — небритого и в очень помятой одежде. На опубликованных кадрах он звонит по телефону, после чего бросает трубку и садится на землю, всем своим видом демонстрируя разочарование.

Фото: CPR/D.Sanchez/Backgrid/Daily Mail

Фото: CPR/D.Sanchez/Backgrid/Daily Mail

Фото: CPR/D.Sanchez/Backgrid/Daily Mail

Фото: CPR/D.Sanchez/Backgrid/Daily Mail

Фото: CPR/D.Sanchez/Backgrid/Daily Mail

У нового фильма с Леонардо Ди Каприо пока нет ни названия, ни синопсиса, ни примерной даты выхода. Судя по датам производства, премьера ленты может состояться в 2025 году.