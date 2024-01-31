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Кристофер Нолан назвал «Солнце моё» и «Прошлые жизни» своими любимыми недавними фильмами

Кристофер Нолан назвал «Солнце моё» и «Прошлые жизни» своими любимыми недавними фильмами
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Режиссёр Кристофер Нолан, автор трилогии о «Тёмном рыцаре», «Интерстеллара» и недавнего «Оппенгеймера», рассказал о своих любимых недавних фильмах. Режиссёр заявил, что в последние месяцы его впечатлили две картины: «Солнце моё» Шарлотты Уэллс и «Прошлые жизни» Селин Сон.

Знаменитый постановщик не рассказал, чем именно ему запомнились эти картины. Он описал их всего несколькими предложениями, использовав привычные для себя эпитеты.

«Солнце моё» — это очень красивый фильм. «Прошлые жизни» показались мне утончёнными в самом прекрасном смысле этого слова.

Помимо двух известных драм, Нолан также восхитился сериалом «Проклятие» с Эммой Стоун. Шоу показалось режиссёру чем-то своеобразным и непохожим ни на что в индустрии.

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