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«Это всегда больно»: Юлия Пересильд — об отказе съёмок в кино

«Это всегда больно»: Юлия Пересильд — об отказе съёмок в кино
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Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в «Вызове» главную роль, в соцсетях порассуждала о кино и съёмках в нём, Пересильд подчеркнула, что получать отказы всегда больно и неприятно.

Актриса подчеркнула, что до сих пор получает много отказов. И это несмотря на то, что Пересильд уже сделала себе имя в кинематографе.

Да. Отказов много. И до сих пор получаю. Это часть профессии. Мы выбираем — нас выбирают. Это всегда больно. Надо уметь верить в себя, в свой талант и любить не себя в искусстве, а искусство в себе.

По словам Пересильд, она не любит грезить о каких- то ролях. В этом плане она предпочитает просто хорошо выполнять свою работу, чтобы радовать зрителей и, конечно же, саму себя. В том числе благодаря хорошему отношению к работе различных предложений поступает больше.

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