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Онлайн-кинотеатры России зафиксировали рекордный рост подписчиков в 2023 году

Онлайн-кинотеатры России зафиксировали рекордный рост подписчиков в 2023 году
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Россияне стали активнее оформлять подписки на видеосервисы: за полгода их количество выросло почти на четверть. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Так, число подписчиков российских онлайн-кинотеатров в конце декабря 2023 года достигло рекордных 45,2 млн. За последние шесть месяцев этот показатель вырос сразу на 23% — с 36,7 млн человек.

Лидером по количеству платящих подписчиков стал «Кинопоиск» – его доля на конец 2023 года составила 26,9% от общего числа пользователей cервисов. Второе место досталось сервису Wink (17,3%), который недавно объединился с more tv. Замкнул тройку «Иви» с долей в 15,3%.

Аналитики связывают рост количества подписок на онлайн-кинотеатры России с ростом количества оригинальных проектов, которых в 2023 году стало почти на 35% больше, чем годом ранее. Кроме того, сказывается и увеличение инвестиций в маркетинг со стороны платформ.

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