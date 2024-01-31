Motorola представила смартфон G24 Power с большой батареей и стереодинамиками

Компания Motorola представила бюджетный смартфон G24 Power. Устройство работает на процессоре SoC MediaTek Helio G85.

Новинка оснащена 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Также гаджет получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 30 Вт. В нём установлена селфи-камера с разрешением 16 Мп и двойная основная камера на 50 Мп и 2 Мп.

Ко всему прочему смартфон предложит боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Dolby Atmos, разъём для наушников 3,5 мм, стереодинамики и порт USB Type-C.

Motorola G24 Power появится в продаже 7 февраля. Стоимость версии с 4 Гб/128 Гб составит $ 110 (~ 9,8 тыс. рублей), а с 8 Гб/128 Гб — $ 120 (~ 10,7 тыс. рублей).