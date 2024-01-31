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Антивирус Avast и утилита CCleaner перестали работать в России

Антивирус Avast и утилита CCleaner перестали работать в России
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Во второй половине января пользователи обнаружили, что чешская компания Avast закрыла доступ к своим продуктам в России. На это одними из первых обратили внимание в издании Comss.

Так, при попытке запустить антивирус Avast на ОС Windows и Android появляется уведомление о том, что приложение не поддерживается в данной стране или регионе. Аналогичная ситуация происходит и при использовании популярной утилиты CCleaner — программа сообщает, что «продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания». При этом с VPN проблема сразу же устраняется.

Сообщение об ошибке CCleaner

Сообщение об ошибке CCleaner

Фото: CCleaner

На официальном сайте Avast сообщается, что некоторые функции программ компании могут не работать в России и Беларуси после окончания продаж лицензий в марте 2022 года.

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