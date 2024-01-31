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Режиссёры «Старикам тут не место» братья Коэны снимут фильм ужасов

Режиссёры «Старикам тут не место» братья Коэны снимут фильм ужасов
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В рамках кинофестиваля в норвежском Тромсё режиссёр Итан Коэн сообщил, что он со своим братом Джоэлом поработает над «очень кровавым» фильмом ужасов. Постановщики наиболее известны по картине «Старикам тут не место» и сериалу «Фарго».

Отмечается, что сценарий будущей ленты уже написан, а сами съёмки начнутся в ближайшее время.

Это чистый фильм ужасов, и он очень кровавый. Если вам понравилась картина «Просто кровь», думаю, его вы тоже оцените.

Подробности сюжета и каст пока не раскрываются. Напомним, последний раз Итан и Джоэл Коэны работали вместе в 2018 году над фильмом «Баллада Бастера Скраггса». С тех пор братья трудились по отдельности над собственными проектами.

Сроки и дата премьеры будущей картины Коэнов ещё неизвестны.

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