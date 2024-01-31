В Steam вышла Corsairs Legacy в духе «Корсаров» — игроки её уничтожают

Сегодня, 31 января, в раннем доступе Steam состоялся релиз пиратского экшена Corsairs Legacy в духе «Корсаров». Тайтл разработан украинской студией Mauris.

Видео доступно на YouTube-канале «Save The Pirate — игры, фильмы, сериалы о пиратах». Права на видео принадлежат Mauris.

События игры развернутся в конце XVII века, а сюжет расскажет о контрабандисте по имени Руфуса Монро, который ввязывается в опасное приключение после того, как одно из его заданий пошло не по плану. В раннем доступе геймеры смогут пройти только половину сюжетной кампании.

Примечательно, что в Steam у проекта «в основном отрицательные» отзывы. Пользователи жалуются, что основную историю можно завершить за пару часов, а геймплей перекочевал прямиком из 2006 года без каких-либо изменений.

Полноценный релиз Corsairs Legacy состоится в первой половине 2024 года. Точная дата пока неизвестна.