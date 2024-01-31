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В Индии снимут ремейк «Училки» — российской драмы про школьную учительницу

В Индии снимут ремейк «Училки» — российской драмы про школьную учительницу
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В Индии снимут ремейк фильма «Училка» — российской остросюжетной драмы про школьную учительницу. Кинокомпании Russian Film Group Corporation и Startfilm Group уже заключили соответствующее соглашение о его производстве со студией White Night Entertainment.

Главную роль в предстоящей ленте исполнит Амитабх Баччан (снимался в «Великом Гэтсби»). Съёмки картины стартуют в течение этого года в Болливуде. Премьера индийской адаптации состоится в конце 2024 года или в начале 2025-го — ремейк выпустят и в российском прокате.

Оригинальный фильм рассказывает о доведённой до отчаяния домашними проблемами и неуправляемыми учениками школьной учительнице истории Алле Николаевне. Преподавательница берёт в заложники учеников 11 «А» класса, решая таким образом преподать им нравственный урок, но через время сама становится заложницей сложившихся обстоятельств.

Главные роли в «Училке» исполнили Ирина Купченко, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Роза Хайруллина и Алиса Гребенщикова. Режиссёром выступил Алексей Петрухин («Быть или не быть», «Последнее испытание»).

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