Режиссёр «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейв снимет экранизацию комикса «Убей их всех»

Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр дилогии фильмов «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв снимет боевик «Убей их всех». Картина выступит экранизацией одноимённого комикса Кайла Старкса.

Сценарий для ленты напишет Джеймс Койн («Королевство викингов»). Продюсерами проекта выступят Джош Эпплбаум («Цитадель») и Андре Немец («Жизнь на Марсе»). Актёрский состав пока не раскрывается.

Сюжет «Убей их всех» расскажет об элитной женщине-киллере, которая узнаёт, что её собирается устранить преступный синдикат — она долгие годы служила ему верой и правдой. Отмечается, что боевик создаётся для кинокомпании Paramount.

Сроки и дата премьеры ещё неизвестны. Вероятно, больше информации появится ближе к началу съёмок.