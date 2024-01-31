Из TikTok исчезнут тысячи музыкальных треков из-за Universal Music Group

TikTok поделился заявлением Universal Music Group. В нём компания заявила, что планирует удалить с площадки тысячи музыкальных треков своих исполнителей. Отмечается, что причиной такого решения послужил срыв переговоров о платежах.

Они решили отказаться от мощной поддержки платформы с более чем миллиардом пользователей, которая служит бесплатным средством продвижения и раскрытия талантов их исполнителей.

Для понимания ситуации, в Universal Music Group входят такие музыкальные группы и исполнители, как Rammstein, U2, Sting, Elton John, Metallica, Luciano Pavarotti, Andrea Bocceli, Mylene Farmer, Dire Straits, Ace Of Base, ABBA, The Black Eyed Peas, t.A.T.u., Банд'Эрос и многие другие.

Если сделку не заключат до 31 января, то уже в феврале треки могут пропасть из TikTok.