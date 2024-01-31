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Бесплатные игры PS Plus Essential на февраль 2024 года: Steelrising, Foamstars и Rollerdrome

В феврале в PS Plus раздадут Steelrising, Rollerdrome и Foamstars
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в феврале 2024 года. В этот раз подписчикам вновь раздадут три проекта, среди которых экшен Steelrising. Все три игры будут доступны уже 6 февраля. Кроме того, подписчиков также ждут костюмы Рэтчета, Кланка и Элой для Fall Guys.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в феврале 2024 года

  • Steelrising — мрачный экшен, разворачивающийся во времена Французской революции.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Nacon.

  • Rollerdrome — шутер от третьего лица, в котором необходимо бегать на роликах и стильно устранять своих противников с помощью различного оружия, перемещаясь по экстремальным аренам.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Private Division.

  • Foamstars — сетевой командный шутер, в котором необходимо перестреливаться с противниками, используя мыльное оружие.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.

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