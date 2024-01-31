Вышел расширенный трейлер Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 с новым геймплеем

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Сегодня, 31 января, разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показали расширенный геймплейный трейлер игры. В ролике показали отрывок прохождения из одной миссии и некоторых персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Ко всему прочему, авторы продемонстрировали боевую систему с эффектными добиваниями, стелс-механику, применение способностей, особого зрения вампира и кат-сцену. В конце видео члены команды подробнее рассказали о разных элементах игры.

Главным героем выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Геймеры смогут «решать сами, каким именно вампиром они будут».

Изначально сиквел культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines планировали выпустить ещё в 2020-м, но из-за ряда производственных проблем игра превратилась в долгострой. На данный момент релиз тайтла ожидается осенью этого года.