«Дюна 3» станет последним фильмом в серии для Дени Вильнёва

На этой неделе режиссёр Дени Вильнёв дал большое интервью журналу Time. В ходе разговора с журналистами постановщик заявил, что «Дюна 3» станет для него последним фильмом в серии, если Warner Bros. одобрит её производство.

Напомним, в начале прошлого декабря Вильнёв заявил, что уже приступил к работе над сценарием «Дюны 3». Также ранее постановщик говорил, что если займётся триквелом, то картина будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

«Дюна 2» расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Мировая премьера фильма «Дюна 2» пройдёт 1 марта. Причём первый показ ленты состоится на две недели раньше — 15 февраля.