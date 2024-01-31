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«Хаотично-глупый боевик»: критики громят фильм «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом

«Хаотично-глупый боевик»: критики громят фильм «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом
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Совсем скоро состоится мировая премьера фильма «Аргайл: Супершпион» — новой картины режиссёра Kingsman Мэттью Вона с Генри Кавиллом в главной роли. Лента расскажет о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Критики уже посмотрели картину и оказались ей разочарованы. Так, на агрегаторе Metacritic у ленты всего 40 баллов из 100, на Rotten Tomatoes фильм рекомендуют лишь 38% обозревателей. Журналисты особенно жалуются на плохие спецэффекты, неуместный юмор и слишком запутанный сюжет. При этом критики хвалят «химию» между персонажами Брайс Даллас Ховард и Сэма Рокуэлла, а также отмечают большую долю веселья, которую приносит фильм.

Рейтинг «Аргайл: Супершпион» на Metacritic

Рейтинг «Аргайл: Супершпион» на Metacritic

Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Фанатам шпионского жанра стоит посмотреть «Аргайл», но не ждите, что он будет так же хорош, как «Kingsman: Секретная служба». При этом он, безусловно, лучше, чем «King’s Man: Начало».
В целом «Аргайл» не такой захватывающий и освежающий, как то, что сделал Вон со своим звёздным фильмом «Kingsman: Секретная служба».
«Аргайл» раздут большим количеством сюжетных поворотов и раскрытий, чем может или хотя бы должен вынести беззаботный комедийный боевик.
Один из самых хаотично-глупых боевиков, мучивших зрителей за последние годы.

Премьера фильма «Аргайл: Супершпион» состоится 1 февраля. До российских кинотеатров лента официально не доберётся.

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