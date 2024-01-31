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Бывшая жена Брюса Уиллиса рассказала, какой совет она дала дочерям на фоне деменции актёра

Бывшая жена Брюса Уиллиса рассказала, какой совет она дала дочерям на фоне деменции актёра
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Деми Мур, бывшая жена Брюса Уиллиса, поделилась советом, который она дала своим дочерям Скаут, Таллуле и Румер на фоне деменции своего бывшего мужа. Она предложила им отнестись к состоянию актёра с пониманием и принимать его таким, какой он есть, а не держаться за прошлое.

По мнению актрисы, это и есть настоящее проявление любви — ценить своих близких, несмотря на обстоятельства.

Я поделюсь с вами тем, что говорю своим детям: важно ценить своих близких и держаться не за то, чего нет, а за то, что есть у вас прямо сейчас. Потому что в этом и есть великая красота, нежность, любовь и радость.

Деми Мур также дала совет всем тем, кто столкнулся с похожей ситуацией в своей семье. Она предложила людям принять болезнь и продолжать наслаждаться каждым днём.

В 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. По состоянию на осень 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.

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