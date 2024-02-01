Анонсирована Metro: Awakening — новая часть культовой серии «Метро» для PS VR2

На презентации State of Play студия Vertigo Games представила Metro: Awakening — новую часть культовой серии «Метро 2033». Игра разрабатывается эксклюзивно для PlayStation VR2 и выйдет уже в 2024 году.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Судя по первому тизеру, новая часть «Метро» во многом вдохновлена Half-Life: Alyx — игрокам предстоит прятаться от противников, постоянно взаимодействовать с окружением и исследовать локации. Проект расскажет о Сердаре — враче, который бросает вызов тьме, разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.

Разработчики обещают, что геймерам предстоит постоянно сражаться за жизнь главного героя. Metro: Awakening должна стать самой атмосферной частью в серии.