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Вышла первая серия третьего сезона сериала «Сергий против нечисти: Яга»

Вышла первая серия третьего сезона сериала «Сергий против нечисти: Яга»
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Сегодня вышла первая серия третьего сезона российского сериала «Сергий против нечисти: Яга». Эпизод, который длится 46 минут, можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Шоу рассказывает о новых приключениях бывшего священника Сергия, который был отстранён от церкви и стал охотником за нечистью вместе с капитаном полиции Катей. В продолжении главный герой заключает сомнительную сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою любимую женщину.

Главные роли в сериале «Сергий против нечисти: Яга» сыграли Роман Маякин («Триггер»), Лукерья Ильяшенко («Химера»), Елена Подкаминская («Кухня»), Дмитрий Куличков («Майор»), Ирина Розанова («Жили-были») и другие актёры.

Вторая серия выйдет 8 февраля, а премьера третьей состоится 15-го числа.

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