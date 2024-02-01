Состоялась мировая премьера боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом

Сегодня состоялась мировая премьера боевика «Аргайл: Супершпион». Прокат фильма в США начнётся завтра, а в России официальной премьеры не состоится.

Сюжет ленты рассказывает о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Кроме того, картина может похвастаться звёздным актёрским составом. В ленте сыграли Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина. Режиссёром выступил Мэттью Вон.

Вчера появились первые оценки ленты. Они оказались крайне смешанными.