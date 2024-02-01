В сериале «Аватар: Легенда об Аанге» покажут истребление народа Воздуха

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет уже в конце этого месяца, а деталей появляется всё больше. Так, стало известно, что в шоу покажут геноцид народа Воздуха. В оригинальном мультсериале это упоминалось, но никогда не показывалось.

По словам шоураннера Альбера Кима, мультсериал предназначался для детей, поэтому и такие серьёзные темы в нём не затрагивали. Ситуация с шоу будет другой.

Мультфильм, он предназначен для детей. Но я чувствовал, что важно, чтобы мы увидели событие, которое создаёт историю «Аватара». Есть знаменитая фраза: «Всё изменилось, когда народ Огня развязал войну». Я хотел это увидеть в сериале.

Шоу выйдет 22 февраля. Оно расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. Он пытается завершить кровопролитную столетнюю войну, которую развязал народ Огня.