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Сценарий продолжения сериала «Сообщество» с Дональдом Гловером готов

Сценарий продолжения сериала «Сообщество» с Дональдом Гловером готов
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Дональд Гловер, известный по роли Троя Барнса в сериале «Сообщество», в свежем интервью ET рассказал, что сценарий продолжения шоу уже готов. История проекта продолжится в виде фильма.

Гловер отметил, что ещё не читал сценарий, хотя о его готовности ему сообщили в личных сообщениях.

Мне сказали, что сценарий — я переписывался сегодня — мне сказали, что сценарий готов. Я пока что его не читал.

Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. Шоу получило высокие оценки от критиков и зрителей.

Даты выхода у фильма, который продолжит сериал «Сообщество», пока нет.

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