«Джентльмены удачи» назвали лучшим фильмом киностудии «Мосфильм»

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Комедии «Джентльмены удачи» режиссёра Александра Серого, «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая вошли в число лучших картин, снятых на киностудии «Мосфильм». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Главные роли в «Джентльменах удачи» сыграли культовые актёры Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров и многие другие.

30 января исполняется 100 лет киноконцерну «Мосфильм». В преддверии события редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» изучила зрительские и экспертные рейтинги ведущих изданий и сервисов, чтобы определить наиболее популярные картины, снятые на самой знаменитой киностудии страны. Лидером стала комедия «Джентльмены удачи», снятая Александром Серым.

Четвёртое место в топе занял фильм «Иван Васильевич меняет профессию», снятый по мотивам пьесы «Иван Васильевич» Михаила Булгакова.