Оригинальную Until Dawn сравнили с анонсированным ремастером

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Вчера на своей презентации Sony анонсировала обновлённую версию Until Dawn. Кто-то называет игру ремейком, кто-то ремастером, но игроков в любом случае ждёт переизданная версия сурвайвал-хоррора.

Как обычно, сравнения с оригиналом не заставили себя долго ждать. На канале Cycu1 вышло сравнение обычной Until Dawn с анонсированной обновлённой версией.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Оригинал Ремастер

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Cycu1.

Другие детали ремастера:

Его разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы уже показали в трейлере обновлённые модели персонажей, улучшенные текстуры, тени и многое другое

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