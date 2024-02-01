Оригинальную Until Dawn сравнили с анонсированным ремастером
Вчера на своей презентации Sony анонсировала обновлённую версию Until Dawn. Кто-то называет игру ремейком, кто-то ремастером, но игроков в любом случае ждёт переизданная версия сурвайвал-хоррора.
Как обычно, сравнения с оригиналом не заставили себя долго ждать. На канале Cycu1 вышло сравнение обычной Until Dawn с анонсированной обновлённой версией.
Фото: Cycu1
Фото: Cycu1
Фото: Cycu1
Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Cycu1.
Другие детали ремастера:
- Его разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы уже показали в трейлере обновлённые модели персонажей, улучшенные текстуры, тени и многое другое
- В игре появится дополнительный контент: новые локации, предметы, сюжетные фрагменты и прочее
- Завезут даже новую музыку! Её напишет композитор фильмов ужасов Марк Корвен
Релиз состоится в 2024 году для ПК и PS5.
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