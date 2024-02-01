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Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 600 млн рублей за неделю проката

Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 600 млн рублей за неделю проката
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1 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли ещё одной важной отметки — 600 млн рублей. На достижение этого результата ленте понадобилась неделя — лента продолжает возглавлять отечественную кинотеатральную кассу.

Фото: ЕАИС

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Тайная жизнь»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.

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