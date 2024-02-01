«Мы повлияли на культуру»: Марго Робби — о своём отсутствии в номинантах на «Оскар-2024»

23 января стали известны все номинанты на премию «Оскар-2024». К удивлению многих зрителей, звезда фильма «Барби» Марго Робби не оказалась в списке возможных победителей грядущей премии за лучшую женскую роль, что уже раскритиковали её партнёр по площадке Райан Гослинг и другие представители индустрии.

Спустя неделю австралийская актриса прокомментировала ситуацию вокруг будущего «Оскара» и отсутствие своей номинации. По словам девушки, она не расстроилась из-за того, что не попала в список номинантов — для неё куда важнее то, что «Барби» оказала большое влияние на поп-культуру.

Мы собирались снять фильм, способный оказать какое-то влияние. И мы повлияли на культуру — ещё сильнее, чем предполагали. Это лучшая награда, которую только можно получить.

Робби также заявила, что режиссёр «Барби» Гретта Гервиг заслужила номинацию на «Оскар» за постановку картины. По её мнению, женщина создала нечто уникальное, однако в этом году в номинантах очень большая конкуренция, отметила актриса.