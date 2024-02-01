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Знаменитый сериал «Слово пацана» покажут по телевизору

Знаменитый сериал «Слово пацана» покажут по телевизору
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Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что знаменитый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на телеэкранах уже этой весной. Точную дату и другие подробности показа на канале НТВ назовут чуть позже.

Вайнштейн отметил, что шоу получит возрастной рейтинг «18+» и выйдет на ТВ в той же самой версии, что и в онлайн-кинотеатрах. Это значит, что телевизионный показ не будет ничем отличаться от оригинального монтажа в онлайн-сервисах.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским проектом сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет.

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