Знаменитый сериал «Слово пацана» покажут по телевизору

Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщил, что знаменитый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на телеэкранах уже этой весной. Точную дату и другие подробности показа на канале НТВ назовут чуть позже.

Вайнштейн отметил, что шоу получит возрастной рейтинг «18+» и выйдет на ТВ в той же самой версии, что и в онлайн-кинотеатрах. Это значит, что телевизионный показ не будет ничем отличаться от оригинального монтажа в онлайн-сервисах.

Первый сезон сериала «Слово пацана» стартовал 9 ноября и завершился 21 декабря. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским проектом сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет.