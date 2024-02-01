«Это работа режиссёра»: создатель Kingsman — о выборе Милли Олкок в роли Супергёрл

В конце января глава киновселенной DC Джеймс Ганн выбрал исполнительницу Супергёрл — ей стала Милли Олкок. Она больше всего известна по роли Рейениры Таргариен в сериале «Дом дракона». Девушка впервые появится в фильме «Супермен: Наследие», после чего получит и сольный фильм.

Подобный выбор не оценил Мэттью Вон, режиссёр серии Kingsman и недавнего боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом. Постановщик считает, что отбирать актрис для главной роли должен именно режиссёр сольной картины, а не сам Джеймс Ганн.

Я большой поклонник Милли Олкок. Огромный фанат. Я встречался с ней по поводу другого проекта, над которым мы работаем, — она мне отказала, и это было грустно. Она потрясающая актриса. Опять же, мне кажется это странным, ведь у них нет режиссёра для «Супергёрл». Это меня удивило, потому что фильм будет снимать именно режиссёр — как и выбирать актрису на главную роль. Я не понимаю, кто выбрал её на главную роль, если постановщика всё ещё нет.

Судя по всему, Мэттью Вон не следил за киновселенной Marvel, роли в которой отбирает лично продюсер Кевин Файги. Режиссёры в кинокомиксах студии исполняют в том числе его видение, на что не раз жаловались знаменитые голливудские постановщики.