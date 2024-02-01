Авторы «Смуты» банят игроков в официальной группе за оскорбления и навязчивые вопросы

Сегодня, 1 февраля, разработчики исторической игры «Смута» обновили правила сообщества в своей VK-группе. Теперь администрация паблика будет банить геймеров за оскорбления членов команды, навязчивые и повторяющиеся вопросы.

Также представители Cyberia Nova заявили, что их группу теперь будет вести новый комьюнити-менеджер. Обновление правил вызвало бурную реакцию среди подписчиков паблика — в комментариях пользователи критикуют данное решение и не скупятся на колкие шутки в адрес студии.

Напомним, 16 февраля создатели выпустят новый выпуск дневников разработчиков. Ролик посвятят боевой системе игры.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.