Вышел трейлер заключительного 7-го сезона сериала «Хороший доктор»

Компания ABC опубликовала трейлер заключительного седьмого сезона сериала «Хороший доктор». В ролике показали, как главный герой готовится к операции и основных действующих лиц.

Видео доступно на YouTube-канале ABC. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Шоу рассказывает о Шоне Мёрфи — молодом парне с аутизмом и синдромом саванта. По совместительству он обладает выдающимися навыками в сфере хирургии. Сначала протагонист работал в небольшом городке, однако затем получил работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон использует свой талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов скептицизму своих коллег.

Главные роли в сериале исполнили Фредди Хаймор, Антония Томас, Николас Гонсалес, Чуку Моду, Бо Гарретт, Хилл Харпер, Ричард Шифф и Тэмлин Томита. Режиссёром «Хорошего доктора» выступил Дэвид Шор — создатель «Доктора Хауса» и «Полиции Нью-Йорка».

Эпизоды седьмого сезона сериала начнут выходить уже с 20 февраля.