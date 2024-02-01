Минцифры расследует причины недавнего масштабного сбоя интернета в России

Вечером 30 января произошёл масштабный сбой в работе российских порталов и сервисов. Пользователи не могли открыть «Яндекс», «ВКонтакте» и многие другие отечественные порталы. Минцифры России заявило, что уже занимается расследованием причин случившегося.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что как только процедура окончится, то результаты будут обнародованы и для широкой общественности.

Минцифры ведёт разбирательство. Закончим — обязательно опубличим результаты технического разбора этой ситуации.

Согласно данным Минцифры, массовый сбой доступа к ресурсам в доменной зоне .ru был вызван «технической проблемой, которая связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC.