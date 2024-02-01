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Вышел тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» от режиссёра «Чебурашки»

Вышел тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь» от режиссёра «Чебурашки»
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Онлайн-кинотеатр Start представил первый тизер-трейлер фильма «Финист. Первый богатырь». Картина выйдет в российском прокате 1 января 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

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