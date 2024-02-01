Дисплей Samsung Galaxy S24 Ultra признали самым прочным в мире среди смартфонов

Блогер JerryRigEverything опубликовал на своём канале новый ролик. В нём автор проверил на прочность дисплей флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Во время теста техноблогер царапал, поджигал и разбирал устройство. Едва различимые царапинки на экране появились только при использовании инструмента с твёрдостью семь по шкале Мооса. Для сравнения — во время аналогичного испытания дисплеев iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra на них образовывались более глубокие порезы.

В результате JerryRigEverything пришёл к выводу, что Samsung в своей рекламной кампании действительно не обманывала покупателей, говоря о самом прочном экране среди всех смартфонов.

Напомним, Samsung Galaxy S24 Ultra обладает защитным стеклом Corning Gorilla Armor, которое дополнительно оснащено антибликовым покрытием.